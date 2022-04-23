"Може статися трагедія, як у Маріуполі": Зеленський прокоментував плани Росії пробити коридор до Придністров’я

"Може статися трагедія, як у Маріуполі": Зеленський прокоментував плани Росії пробити коридор до Придністров’я

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російські війська планують пробити собі вздовж територій держави коридор до невизнаного Придністров’я і в довколишніх українських регіонах може повторитися трагедія, яка зараз триває в Маріуполі.

Про це президент сказав на пресконференції 23 квітня у відповідь на запитання журналістів.

Так, журналістка одного з іноземних видань сказала, що Росія може прагнути пробити собі коридор до невизнаного Придністров’я. Вона запитала у Зеленського, чи впевнений він, що зможе з цим впоратися? Чи зможе уникнути ще одного "Маріуполя"? Чи зможе захистити Одесу?

"Щодо Придністров’я, щодо Молдови – чи може бути і чи може статися трагедія така сама, як у Маріуполі? Так, може статися. Тисячі танків, тисячі броньованої техніки. Складна ситуація. Накопичування з боку Російської Федерації навколо наших кордонів, вже на нашій території – так, вони хочуть пробити і такий коридор", – відповів український президент.

Нагадаємо, що 17 квітня Генштаб ЗСУ інформував про те, що Росія в невизнаному Придністров'ї перевірила боєздатність військових частин.

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