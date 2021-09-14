"Може тільки Верховна Рада": Разумков прокоментував чутки про своє відсторонення з посади

"Може тільки Верховна Рада": Разумков прокоментував чутки про своє відсторонення з посади

За словами спікера, станом на сьогодні така процедура не запущена. Ніхто з народних депутатів не звертався з пропозицією.

В українських медіа кілька місяців поширюється інформація про можливу заміну голови Верховної Ради.

Про це спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в ефірі одного з українських телеканалів, коментуючи чутки про своє відсторонення з посади, пише НВ.

"Усунути або відкликати з посади мене може лише Верховна Рада. Там є окрема процедура. Станом на сьогодні вона не запущена. Ніхто з народних депутатів не звертався з пропозицією про моє відкликання. Я розумію, що принципові позиції не завжди всім подобаються, але такий я вже є, змінюватися теж не буду", — зазначив Разумков.

Нагадаємо:

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що в уряді планують здійснити ротацію "трьох-чотирьох міністрів" . Називати імена міністрів, яких хочуть відправити у відставку, політик відмовився.

. Називати імена міністрів, яких хочуть відправити у відставку, політик відмовився. Також Арахамія спростував чутки про можливу відставку очільника МВС Дениса Монастирського, якого призначили лише у липні.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук відповів, чи може змінити Разумкова на посаді спікера парламенту.

Новини України: Зеленський пояснив, чому влаштував кадрові перестановки в СБУ

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання