Може знову претендувати: Джонсон отримав підтримку понад 100 депутатів, необхідну для боротьби пост прем'єра

Він може поборотися за посаду лідера Консервативної партії і знову претендувати на посаду прем'єра.

Про це пише Sky News із посиланням на джерела.

Джонсон раніше повернувся із сім'єю з відпустки, яку проводив у Домініканській Республіці. Напередодні з'явилися повідомлення про те, що він може знову поборотися за посади після відставки Ліз Трасс.

Екс-міністр фінансів Ріші Сунак також уже має в своєму розпорядженні підтримку 100 консерваторів.

За даними YouGov, хто, на думку британців, міг би добре впоратися з роботою прем'єр-міністра Британії та лідера консерваторів. Близько 43% респондентів заявили, що Сунак міг добре працювати на цій посаді, а ще 40% вважають, що він погано виконував би цю роботу. Також 17% не визначилися з думкою щодо цього.

Що стосується Джонсона, у його випадку 34% заявили, що він би добре працював на посаді, а 56% вважають, що Борис Джонсон працював би погано. Чи не визначилися з думкою 9%. Також британців опитали щодо кандидатури лідера палати громад Пенні Мордонт, яка офіційно заявила про плани брати участь у виборах, 26% респондентів вважають, що вона працювала б добре, 35% не згодні, і 39% не склали думки щодо її кандидатури.

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Відставка Ліз Трас із посади прем'єр-міністра Британії

Мері Елізабет "Ліз" Трас обрали головою уряду Великобританії 6 вересня 2022 року. Вона замінила на посаді Бориса Джонсона.

Втім, 20 жовтня, під час виступу на Даунінг-стріт, прем'єр-міністр заявила, що йде у відставку. На посаді глави уряду Британії вона пробула лише 44 дні. Це найкоротший термін історія країни.

Британські медіа пишуть, що причиною її відставки стала радикальна податкова реформа. Вона спричинила хаос в економіці, обвалила фунт стерлінгів і не знайшла підтримки серед бізнесу країни. Саме через провал цієї реформи напередодні було звільнено міністра фінансів Квасі Квартенга.

Трас вибачилася за "помилки", але запевнила, що очолюватиме Консервативну партію на наступних загальних виборах.

При цьому недавнє опитування серед членів Консервативної партії Британії свідчить, що фаворитом серед претендентів на місце Ліз Трасс був екс-прем'єр Борис Джонсон.

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