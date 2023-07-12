Можемо зранку просинатися і дякувати особисто: Зеленський про заяву Воллеса, що Захід "не Amazon"

Зеленський заявив, що "не знає ще українцям потрібно подякувати" за надану Заходом допомогу і запропонував Воллесу написати йому, як це потрібно зробити.

Президент Володимир Зеленський жартома прокоментував заяву міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, який зробив зауваження Україні, що потрібно бути вдячнішими західним союзникам.

Про це глава держави заявив на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

За його словами, люди в Британії завжди підтримували українців і Україна за це їм дуже вдячна.

"Я просто не знаю, що він (Воллес, – Ред.) має на увазі, як ще нам потрібно подякувати. Нехай він напише мені, як потрібно мені подякувати людям, щоб вже ми повністю були вдячні. А ще можемо зранку просинатися і дякувати міністру особисто.

Британія – наші партнери. Ми їм вдячні. Можливо міністру хочеться чогось особливого, але мені здається, у нас гарні відносини", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зробив зауваження Україні за зайву наполеглиість у проханнях про допомогу і попросив бути більш вдячною. Він додав, що союзники – "не Amazon".

Раніше президент Володимир Зеленський розкритикував позицію НАТО щодо України і заявив, що "невизначеність – це слабкість".

Видання Politico повідомляло, що через цю заяву Захід образився на Зеленського. Західні дипломати на умовах анонімності заявляли, що президент України " заходить занадто далеко".

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