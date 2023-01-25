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Можлива передача американських танків та переведення Годинника судного дня через Україну: головні новини ночі 25 січня

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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9510
Час на прочитання
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Можлива передача американських танків та переведення Годинника судного дня через Україну: головні новини ночі 25 січня

Фото: tsn.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 25 січня 2023 року: 

  • У США переконують, що не вказують союзникам, але закликають збільшити постачання танків для ЗСУ Читати далі –>
  • США наразі не підтверджують інформацію те, що Німеччина погодилася відправити Україні танки Leopard Читати далі –>
  • Пентагон збільшить виробництво артилерії для України в шість разів - NYT Читати далі –>
  • У США не виключають можливість придбати 30 танків Abrams для України - АР Читати далі –>
  • Годинник судного дня показує час безпрецедентної небезпеки: 90 секунд до півночі через війну в Україні Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
9510
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