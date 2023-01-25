Можлива передача американських танків та переведення Годинника судного дня через Україну: головні новини ночі 25 січня

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Головні новини ночі 25 січня 2023 року:
- У США переконують, що не вказують союзникам, але закликають збільшити постачання танків для ЗСУ Читати далі –>
- США наразі не підтверджують інформацію те, що Німеччина погодилася відправити Україні танки Leopard Читати далі –>
- Пентагон збільшить виробництво артилерії для України в шість разів - NYT Читати далі –>
- У США не виключають можливість придбати 30 танків Abrams для України - АР Читати далі –>
- Годинник судного дня показує час безпрецедентної небезпеки: 90 секунд до півночі через війну в Україні Читати далі –>
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