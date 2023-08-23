Можлива відставка Резнікова: Зеленський відреагував на чутки

Президент не підтвердив і не спростував, чи буде міністр звільнений із займаної посади.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував 23 серпня чутки про можливу відставку міністра оборони Олексія Резнікова.

Свій коментар глава держави озвучив під час спільної з премʼєром Фінляндії Петтері Орпо пресконференції в Києві.

Так, Зеленський сказав, що коментує відставки українських чиновників лише після відповідних указів.

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"Якщо ви не проти, я готовий коментувати будь-які кадрові рішення у нашій державі після того, як мною будуть підписані відповідні укази", – відповів президент.

Зауважимо, що відповідно до законів, право відправляти міністрів у відставку має Верховна Рада шляхом голосування нардепів.

Нагадаємо, на початку серпня нардеп Олексій Гончаренко заявив, що Резнікова можуть звільнити з посади і призначити послом у Великій Британії. Після цього в МЗС України зазначили, що призначенням послів займається президент, а не депутати.

На заяву Гончаренка відреагував і сам Резніков: "Де він взяв цю інформацію – мені невідомо. Тому це важко коментувати. Мене вже і в лютому чекали на іншій посаді". Міністр також стверджував, що не має політичних амбіцій і на посаду посла навряд би погодився.

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