Можлива війна РФ з НАТО: міністр оборони Німеччини зробив тривожну заяву

Німецькі експерти вважають, що збройне протистояння між НАТО та країною-агресоркою Росією можливе за п'ять-вісім років.

Про це в інтерв'ю Tagesspiegel заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

З його слів, наразі не вважає імовірним напад Російської Федерації. Втім, схильний довіряти заявам експертам про те, що, можливо, війна може розгорнутися у найближчі п'ять-вісім років.

"Ми чуємо погрози з Кремля майже щодня, останнім часом знову на адресу наших друзів у країнах Балтії. Тому ми маємо враховувати, що одного разу Росія може напасти навіть на країну НАТО", – сказав голова Міноборони.

Пісторіус також зауважив, що своєю заявою хоче "розбудити суспільство" та закликати Збройні сили Німеччини бути готовими до такого сценарію.

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Можлива війна РФ з НАТО

Німецьке видання Bild повідомило про секретні документи Берліна, де описується гіпотетичний сценарій підготовки до можливого майбутнього конфлікту між НАТО та Росією.

Тим часом стало відомо, що НАТО мобілізує 90 тисяч солдатів для масштабних навчань Steadfast Defender. Врни триватимуть кілька місяців у Німеччині, Польщі та країнах Балтії, зокрема на кордоні з Калінінградською областю Росії, та завершаться у травні.

Голова Військового комітету альянсу голландський адмірал Роб Бауер заявив, що наближається "епоха воєн". Він закликав країни-члени "зосередитися на ефективності" та "військовій трансформації".

Аналітики ISW оцінили, чи це реально. Зазначається, що стаття німецького видання не є "необгрунтованою" на тлі постійних погроз, які лунають із Кремля.

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