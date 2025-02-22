Можлива ядерна війна: Портников спрогнозував несподіваний результат переговорів Трампа з Путіним

У разі невдалої зустрічі Вашингтон не буде допомагати Україні, а піде на на конфронтацію з Росією.

Якщо президент США Дональд Трамп не отримає очікуваного результату від переговорів з російським президентом Володимиром Путіним, існує можливість виникнення великого конфлікту із застосуванням воєнної сили і навіть ядерної зброї.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в ефірі телеканалу “Еспресо”.

“Власне кажучи, за президентства Трампа на США та РФ очікує можлива ядерна війна. Втім, такий сценарій можливий якщо допустити ряд помилок”, - сказав він.

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За словами Портникова, у разі невдалої зустрічі Вашингтон не буде допомагати Україні, а піде на на конфронтацію з Росією, де політична еліта розділилась на два табори.

“У одному з них вважають, що потрібно продовжувати війну, не звертати увагу на Трампа і спокійно захопити Україну, вийти на Ужгород і тоді РФ зможе диктувати умови Заходу. Там вважають, що саме за такого сценарію Росія може стати політичним гегемоном Європи й тоді Путін розмовлятиме з Трампом як із молодшим партнером”, - пояснив журналіст.

У іншому таборі, зазначив Портников, вважають, що продовження війни без зняття санкцій призведе до краху російської економіки, тому пропонують скористатися із укладеного миру, щоб краще підготуватися до наступної війни.

“Відверто кажучи, до цієї війни РФ була не готовою, бо вони не планували її, а думали, що це буде короткий бліцкриг", - додав він.

Нагадаємо, у суботу, 22 лютого, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков повідомив, що триває підготовка до особистої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і російським президентом Володимиром Путіним. На саміті лідери двох країн будуть обговорювати глобальні проблеми, а не тільки війну в Україні.

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