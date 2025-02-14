Можливе надання Україні ядерної зброї: очільник Пентагону зробив заяву

Міністр оборони підкреслив, що це залежить від рішення Дональда Трампа.

Міністр оборони Піт Гегсет заявив, що не виключає надання ядерної зброї Україні, але зауважив, що все ж це рішення залежить від президента США Дональда Трампа

Про це він сказав в інтерв'ю Breitbart News.

Гегсет наголосив, що не збирається "оголошувати щось відкрите або нерозглянуте": "Це не моя робота. Це робота президента. Він - лідер, він - майстер переговорів і укладач угод".

Очільник Пентагону також нагадав про наміри влади США досягти припинення війни Росії проти України, та роботу адміністрації Трампа над визначенням "певних умов" для миру.

"Деякі з нас там, щоб допомогти встановити певні умови, які могли б зробити угоду більш імовірною, і це те, що я намагався зробити тут, у контексті НАТО", - зазначив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має отримати ядерну зброю і достатню кількість ракет, щоб зупинити Росію, якщо процес вступу України до НАТО затягується.

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