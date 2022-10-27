"Можливі провокації з боку України із застосуванням "брудної бомби": яку дезінформацію поширює ворог

Центр протидії дезінформації виявив, що протягом 26 жовтня 2022 року окупанти поширили:

Дезінформацію

В МО РФ повідомили, що «відбулися телефонні переговори Сергія Шойгу з міністрами оборони Індії та Китаю, під час яких він довів до колеги свої занепокоєння щодо можливих провокацій з боку України із застосуванням «брудної бомби».

Дезінформацію

Президент Росії Володимир Путін провів зустріч із учасниками засідання Ради керівників органів безпеки та спеціальних служб держав – учасниць СНД, під час якої заявив: «Серйозні виклики формує «чорний ринок» зброї, що діє в Україні, в контрабанді якої беруть участь транскордонні злочинні групи».

Дезінформацію

Посол РФ в Австрії Д. Любінський заявив: «З початком СВО в Україні змушені констатувати демонстративний відхід керівництва Австрії від усталеного трактування нейтрального статусу в бік його виключно військового виміру. Дедалі виразніше проявляється ерозія цього основоположного для австрійської державності принципу».

Російська дезінформація про "брудну бомбу"

Нагадаємо, що раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу та президент Володимир Путін звинуватили Україну у начебто створенні "брудної бомби" та підготуванні атаки на власній території з подальшим звинуваченням на адресу Москви.

У відповідь в українській розвідці повідомили, що заяви влади РФ - це психологічна та геополітична операція, аби змусити українців прийняти факт окупації і вести переговори.

Зауважимо, що "брудна бомба" – суміш вибухівки з радіоактивними частинками чи порошком. Коли детонує вибухівка, радіоактивні часточки розсіюються над певною територією.

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