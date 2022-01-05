Можливі різні сценарії вторгнення РФ в Україну: Латвія закликала ЄС і НАТО бути готовими до загроз

Можливі різні сценарії вторгнення РФ в Україну: Латвія закликала ЄС і НАТО бути готовими до загроз

Це може бути як повномасштабна війна, так і локальні операції.

ЄС і НАТО повинні активніше готуватися до різних сценаріїв вторгнення Росії в Україну.

Про це в ефірі Латвійського телебачення заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, пише Delfi.

Так, він висловив думку, що це може бути як повномасштабна війна, так і локальні операції та наголосив, що планує звернути увагу на необхідність активнішої підготовки до загрози, зокрема, можливих подальших гібридних дій Росії проти України.

"Ми зараз обговорюємо дуже жорсткі сценарії - повномасштабне вторгнення в Україну, повномасштабні санкції економічного реагування. Але необхідно враховувати, що можливі й інші сценарії - дрібніші операції, різні елементи гібридної війни, і я думаю, що як НАТО, так і ЄС мають працювати у цьому напрямку", - зазначив Рінкевичс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ країн-членів НАТО 7 січня терміново обговорять воєнне нарощення Російської Федерації біля кордонів України.

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