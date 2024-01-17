Перемога РФ та війна з НАТО: Зеленський назвав загрози в разі затягування допомоги для України

Президент застеріг, що в разі поразки України почнеться війна РФ із НАТО, і Путін цього реально хоче.

Затягування з допомогою для України – це "страшний експеримент", який може призвести до великої кризи для всієї Європи. Без допомоги США та ЄС Україна буде слабшою, і "це буде можливість для Росії захопити нас".

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у Давосі, підбиваючи підсумки зустріч та дискусій там.

Зеленський закликав "не експериментувати" з затягуванням щодо допомоги для України.

Допомога для України – це безпека для всього європейського континенту

"Я б не радив нам всім експериментувати. Бо це страшний експеримент – затягувати з тією чи іншою допомогою. Проблема іноді в тому, що ми називаємо допомогу "допомогою". Тому що не всі, на жаль, усвідомлюють, що це безпека не тільки України. Так, в більшості своїй – українських людей. Але це і безпека європейського континенту, і буде мати вплив безумовно на безпеку всіх континентів", – запевнив український президент.

Він наголосив, що без західної допомоги в України на фронті може виникнути дефіцит артилерії, зенітних ракет для ППО. У зв’язку з цим є ризик, що Сили оборони не зможуть відбивати російські атаки балістичними ракетами по Україні.

"Буде велика кількість вбивств і велика кількість поранених людей. Ось вам і все", – попередив Зеленський.

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Він повідомив, що завдяки системам ППО, зокрема дуже дорогим, в Україні цього року немає блекауту. У домівках українців, у лікарнях, дитсадках та школах є тепло та вода.

Росія може захопити Україну в разі затримання допомоги

Глава держави описав, до чого призведе затримка допомоги для України.

"Що ж станеться? Станеться велика криза. Зараз війна, а буде велика криза для всієї Європи. Чому? Тому що без допомоги США, Європейського Союзу Україна буде боротися, Україна буде слабшою, і це буде можливість для Росії захопити нас", – пояснив Зеленський.

Він також зазначив, що в разі поразки України спалахне війна НАТО з Росією. На думку президента, очільник Кремля Володимир Путін цього реально хоче.

До слова, 16 січня Зеленський у Давосі також заявив, що Росія становить загрозу не лише для України, а й для всього світу. Тому найкраще – покінчити з Путіним та його агресією зараз на території України.

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