Можливість оголошення війни з Україною та "хлопки" у Бєлгороді: головні події ночі 3 травня 2022

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні події ночі 3 травня 2022:
- Президент Росії Володимир Путін може офіційно оголосити війну Україні вже 9 травня, вважають американські та західні чиновники. Про це пише CNN. Читати далі –>
- Президент Росії Володимир Путін, що керує армією мародерів навіть перестав приховувати, що знає про все, що робить його гарматне м’ясо. Штука в тому, що потік вкраденого в Україні - це не лише хаотичний потік чужих матраців, пралок і килимів. Російська орда власність українського народу грабує централізовано. Читати далі –>
- Британія обіцяє Україні ще $375 мільйонів військової допомоги. Про це пише Reuters. Читати далі –>
- Вночі 3 травня пожежа сталася на складі на Кудинівському шосе у Богородському міському окрузі Підмосков'я, будинок горить по всій площі. Читати далі –>
- Вибух пролунав опівночі у центрі російського Бєлгорода. У соцмережах жителі публікують відео, на яких чути ляскіт і сигналізацію авто після цього. Читати далі –>
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