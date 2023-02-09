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Можливість продовжити тісну координацію, щоб швидко реагувати на потреби України - Макрон про візит Зеленського

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Можливість продовжити тісну координацію, щоб швидко реагувати на потреби України - Макрон про візит Зеленського

Фото: Associated Press

Зустріч президента України Володимира Зеленського та канцлера Федеративної Республіки Німеччина Олафа Шольца відбулася 8 лютого у Єлисейському палаці - резиденції французьких президентів.

Про це йдеться у заяві на сайті глави Франції Еммануеля Макрона.

Французький президент вітав українського колегу Володимира Зеленського та німецького канцлера Олафа Шольца у Парижі.

«Це можливість ще раз підтвердити непохитну підтримку України Францією та Європою та продовжити тісну координацію, яка дає змогу швидко та ефективно реагувати на потреби, висловлені Києвом», - йдеться у заяві Єлисейського палацу.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент Франції Еммануель Макрон висловився на підтримку України у побудові справедливого миру

“Україна може розраховувати на нас у побудові миру. Запропонований вами план - основа для дискусій на шляху, що має привести нас до міжнародної мирної конференції”, - зауважив Макрон.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Шольц заявив, що Німеччина продовжуватиме надавати військову допомогу Україні "стільки, скільки їй буде потрібно".

"Росія не повинна виграти цю війну", - сказав Шольц.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 8 лютого прибув з офіційним візитом до Великої Британії. ТСН.ua зібрав усі подробиці візиту.

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Дата публікації
Перегляди
150
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