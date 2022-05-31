Можливість виділення фінансової допомоги від ЄС та заборона експорту російської нафти:  головні події ночі 31 травня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні події ночі 31 травня:

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