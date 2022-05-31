Можливість виділення фінансової допомоги від ЄС та заборона експорту російської нафти:  головні події ночі 31 травня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні події ночі 31 травня:
- Європейський Союз готовий надати Україні 9 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Про це повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель. Читати далі –>
- Члени ЄС домовилися ввести заборону експорту російської нафти. Пакет санкцій включає й інші жорсткі заходи. Читати далі –>
- Президент США Джо Байден під час День пам'яті в Америці нагадав про вторгнення Росії до України. У цей день вшановують пам'ять американських військовослужбовців, що загинули в усіх війнах і збройних конфліктах, у яких США брали участь. Читати далі –>
- Посли країн "Групи семи" відреагували на інформацію про фільтраційні табори, організовані на тимчасово захоплених Росією територіях. Читати далі –>
- У Європейського Союзу немає іншого вибору, ніж іще більше наблизити Україну до себе. А рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюз, яке лідери ЄС мають розглянути вже за кілька тижнів, відповідає інтересам Європи та має рішучу підтримку з боку Європарламенту. Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола. Читати далі –>
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