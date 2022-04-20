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Можливість виділення пакету допомоги від США та обговорення гарантій безпеки для України: п'ять головних подій ночі 20 квітня 2022

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Можливість виділення пакету допомоги від США та обговорення гарантій безпеки для України: п'ять головних подій ночі 20 квітня 2022

pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

П'ять головних подій ночі 20 квітня 2022: 

  • США планують надати ще один пакет військової допомоги Україні на суму 800 млн доларів. Читати далі –>
  • Очільники США, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Польщі, Румунії, а також керівники ЄС та НАТО провели онлайн-зустріч, під час якої обговорили свої дії щодо підтримки України та майбутні гарантії безпеки. Читати далі –>
  • Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює охорону повітряного простору. На Сході та Півдні України протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ уражено 9 повітряних цілей російських окупантів. Читати далі –>
  • Окупанти продовжують насильно переселяти українців з тимчасово захоплених територій до Росії, як це колись робила нацистська Німеччина. Про це на засіданні Радбезу ООН повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Читати далі –>
  • Росія мусить погодитися на негайне припинення вогню в Україні з гуманітарною метою. Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковен. Читати далі –>

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