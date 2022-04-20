Можливість виділення пакету допомоги від США та обговорення гарантій безпеки для України: п'ять головних подій ночі 20 квітня 2022

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних подій ночі 20 квітня 2022:
- США планують надати ще один пакет військової допомоги Україні на суму 800 млн доларів. Читати далі –>
- Очільники США, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Польщі, Румунії, а також керівники ЄС та НАТО провели онлайн-зустріч, під час якої обговорили свої дії щодо підтримки України та майбутні гарантії безпеки. Читати далі –>
- Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює охорону повітряного простору. На Сході та Півдні України протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ уражено 9 повітряних цілей російських окупантів. Читати далі –>
- Окупанти продовжують насильно переселяти українців з тимчасово захоплених територій до Росії, як це колись робила нацистська Німеччина. Про це на засіданні Радбезу ООН повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Читати далі –>
- Росія мусить погодитися на негайне припинення вогню в Україні з гуманітарною метою. Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковен. Читати далі –>
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