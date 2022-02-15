Можливий наплив біженців з України до ЄС у разі вторгнення Росії: Брюссель має план дій на різні випадки

Можливий наплив біженців з України до ЄС у разі вторгнення Росії: Брюссель має план дій на різні випадки

У Берліні поки що не бачать причин для можливого напливу.

Єврокомісія готується до можливого напливу біженців з України до ЄС у разі вторгнення російських військ до України.

Про це заявила в понеділок, 14 лютого, офіційна представниця Єврокомісії (ЄК) Дана Спінант, пише DW.

"Ми дуже тісно співпрацюємо із нашими країнами-партнерами, аби забезпечити необхідну оперативну підтримку в будь-який час", - зазначила вона.

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За словами Спінант, разом із пакетом можливих санкцій існують плани дій для різних аспектів - енергопостачання, економічних наслідків, а також у разі загострення ситуації з мігрантами та біженцями.

Представниця ЄС не назвала конкретних планів, проте послалась на пакет заходів щодо міграції та надання притулку, який запропонувала Єврокомісія у вересні 2020 року.

Своєю чергою верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель 14 лютого заявив, що дипмісія в Києві залишається відкритою та надаватиме підтримку громадянам європейської спільноти.

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У Берліні наразі не очікують великого напливу українських біженців до Німеччини. Представник МВС ФРН заявив, що наразі немає жодних ознак, які б свідчили про можливість такої динаміки. Водночас у відомстві дуже уважно стежать за ситуацією - разом із Єврокомісією та федеральним урядом.

Нагадаємо:

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацєй Вонсік заявив, що у разі військового вторгнення Росії польські прикордонники повинні бути готовими до мільйона біженців із України.

Крім того, на тлі можливої російської агресії в містах на заході України різко збільшився попит на нерухомість. Житло та офіси бронюють жителі східних та південних регіонів, рідше - столиці. У розмовах із рієлторами потенційні орендатори не приховують, що хотіли би пересидіти небезпеку.

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