Можливий третій локдаун і діалог з ворогом – сьогодні у ток-шоу "Право на владу"

У четвер, 9 вересня, о 21:45 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".
У прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" 9 вересня обговорять поточну ситуацію з коронавірусною хворобою та подискутують про імовірність чергового локдауну в Україні.
Ведуча ток-шоу Наталія Мосейчук під час ефіру, а також експерти, політики та гості студії подискутують, чи спричинить збільшення кількості хворих на коронавірус черговий локдаун. У "Право на владу" поговорять про те, яким він буде цього разу та про причини такої ситуації. Експерти і політики також спробують відповісти на запитання, чому українці попри загрозу не квапляться вакцинуватись, та чи отримають допомогу ті, хто через обмеження знову залишиться без заробітку.
У другій частині програми обговорять доцільність переговорів України про мир з Москвою. Наталія Мосейчук разом з експертами проведе дискусію про те, чи існує альтернативна стратегія та чи можливо її реалізувати з нинішньою владою Росії.
У програмі візьмуть участь:
- заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін,
- міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,
- секретар РНБО Олексій Данілов,
- голова партії «Слуга народу», перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко,
- голова фракції «Голос» Ярослав Железняк,
- народний депутат, група “За майбутнє” Ігор Гузь,
- журналіст Дмитро Гордон,
- президент Грузії (2004-2013), голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі,
- народний депутат, фракція “Опозиційна платформа - За життя” Нестор Шуфрич,
- співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко,
- надзвичайний та повноважний посол України в Білорусі (2010-2011) Роман Безсмертний,
- журналіст-міжнародник, політичний оглядач Іван Яковина,
- пані епідеміолог, доктор медичних наук Наталія Виноград,
- лікар-реаніматолог (Ізраїль) Борис Бриль,
- адвокат, блогер (Росія) Марк Фейгін.
Новий випуск ток-шоу "Право на владу" дивіться вже сьогодні, 9 вересня, на телеканалі "1+1" о 21:45, а, також, в онлайн-трансляції на сторінках ТСН у Facebook і YouTube.