Можливий третій локдаун і діалог з ворогом – сьогодні у ток-шоу "Право на владу"

Можливий третій локдаун і діалог з ворогом – сьогодні у ток-шоу "Право на владу"

У четвер, 9 вересня, о 21:45 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".

У прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" 9 вересня обговорять поточну ситуацію з коронавірусною хворобою та подискутують про імовірність чергового локдауну в Україні.

Ведуча ток-шоу Наталія Мосейчук під час ефіру, а також експерти, політики та гості студії подискутують, чи спричинить збільшення кількості хворих на коронавірус черговий локдаун. У "Право на владу" поговорять про те, яким він буде цього разу та про причини такої ситуації. Експерти і політики також спробують відповісти на запитання, чому українці попри загрозу не квапляться вакцинуватись, та чи отримають допомогу ті, хто через обмеження знову залишиться без заробітку.



У другій частині програми обговорять доцільність переговорів України про мир з Москвою. Наталія Мосейчук разом з експертами проведе дискусію про те, чи існує альтернативна стратегія та чи можливо її реалізувати з нинішньою владою Росії.



У програмі візьмуть участь:

заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін,

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,

секретар РНБО Олексій Данілов,

голова партії «Слуга народу», перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко,

голова фракції «Голос» Ярослав Железняк,

народний депутат, група “За майбутнє” Ігор Гузь,

журналіст Дмитро Гордон,

президент Грузії (2004-2013), голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі,

народний депутат, фракція “Опозиційна платформа - За життя” Нестор Шуфрич,

співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко,

надзвичайний та повноважний посол України в Білорусі (2010-2011) Роман Безсмертний,

журналіст-міжнародник, політичний оглядач Іван Яковина,

пані епідеміолог, доктор медичних наук Наталія Виноград,

лікар-реаніматолог (Ізраїль) Борис Бриль,

адвокат, блогер (Росія) Марк Фейгін.

Новий випуск ток-шоу "Право на владу" дивіться вже сьогодні, 9 вересня, на телеканалі "1+1" о 21:45, а, також, в онлайн-трансляції на сторінках ТСН у Facebook і YouTube.

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