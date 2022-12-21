Можливий візит Зеленського до США та допомога від Світового банку: головні новини ночі 21 грудня 2022

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Головні новини ночі 21 грудня 2022:
- Зеленський може приїхати до Вашингтона та виступити у Конгресі: ЗМІ повідомили подробиці Читати далі –>
- Раптовий візит: Зеленський відвідає Білий дім, де поспілкується з Байденом - CNN Читати далі –>
- У соцмережах вирахували ймовірний літак, на якому Зеленський нібито може прямувати до США Читати далі –>
- Зеленський вже прямує до Вашингтона - CNN Читати далі –>
- Додаткова допомога: Світовий банк виділить кошти Україні у розмірі $610 мільйонів Читати далі –>
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