"Можливо, росіяни нас випробовують": прем’єр Фінляндії відреагував на інцидент із буями

Орпо прокоментував інцидент, коли російські прикордонники зняли буї в естонських водах річки Нарва, яка демаркує кордон між цими державами.

Росія, "можливо, випробовує" країни-члени НАТО на своєму західному кордоні за допомогою недавніх дій, пов'язаних з демаркацією кордонів.

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо під час виступу в Ризі 24 травня, повідомляє Bloomberg.

Під час свого візиту до Латвії Орпо заявив, що "ми повинні бути добре підготовлені до всіх видів загроз, що надходять з Росії".

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Заява фінського прем’єра пролунала після інциденту 23 травня. Тоді естонські прикордонники звинуватили російських колег у тому, що вони зняли буї на річці Нарва, яка демаркує кордон між двома державами.

Раніше цього тижня різку реакцію з боку Литви та Фінляндії викликала пропозиція Міноборони Росії щодо розширення територіальних вод у Балтійському морі. Однак згодом документ із проєктом пропозиції просто зник з урядового сайту Росії без пояснення будь-яких причин.

"Звичайно, ми бачимо, що усі ці проблеми у Фінляндії, Литві, Естонії поєднує часовий зв'язок, але зараз настав час заспокоїтися і дуже уважно подивитися на те, що насправді відбувається. Можливо, вони [росіяни] нас випробовують, але ми цього ще не знаємо", -– висловив думку Орпо.

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Він наголосив, що РФ залишатиметься "найбільш значущою прямою загрозою європейській безпеці".

Водночас прем’єрка Латвії Евіка Сіліня заявила: "Очевидно, що Росія шукає нові способи використання гібридних дій як на морі, так і на сухопутних кордонах". Політикиня додала, що сусіди Росії "повинні бути стійкими".

Нагадаємо, напередодні Управління поліції та прикордонної охорони Естонії повідомило, що вночі російські прикордонники зняли 24 буї, які використовувалися для позначення судноплавних шляхів у водах Естонії в річці Нарва. Ця річка демаркує міжнародний кордон між двома державами.

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