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Можливості для експорту агропродукції та гордість за українців: повний текст звернення Зеленського

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Можливості для експорту агропродукції та гордість за українців: повний текст звернення Зеленського

Фото: president.gov.ua

Глава української держави звернувся до народу з нічним, майже ранковим звітом.

Про це інформує сайт президент України. 

«Повертаюся з півдня – відвідав сьогодні наші передові позиції на Миколаївщині, відвідав сам Миколаїв, а також Одеську область. Поспілкувався з нашими захисниками, захисницями – військові, поліцейські, нацгвардійці, тероборона. Настрій у них – упевнений, і по очах видно, що всі вони не сумніваються в нашій перемозі. Подякував за службу, за захист нашої держави. Подякував батькам таких хоробрих дітей. Справді дуже міцних.

Вручив нагороди найкращим. Вручив орден «Золота Зірка» Герою України – полковнику Вадиму Сухаревському, командиру 59-ї окремої мотопіхотної бригади.

Південь ми нікому не віддамо, все своє – повернемо, і море буде українським і безпечним.

І в Миколаєві, і в Одесі провів наради з нашими військовими, з усіма посадовцями, які відповідають за оборону й забезпечення цих областей. Заслухав доповіді щодо руйнувань, яких області зазнали від російських ударів. Втрати – значні. Багато житлових будинків зруйновано, порушена цивільна логістика, багато соціальних питань. Доручив зробити більш системною допомогу людям, які втратили близьких. А все зруйноване обов'язково відновимо. Немає в Росії стільки ракет, скільки в наших людей бажання жити.

Предметно пройшлися по економічній ситуації, по роботі аграрного сектору. Обговорили безпеку наших портів і можливості для експорту нашої агропродукції. Наша позиція чітка й незмінна: щойно вдасться гарантувати безпеку за допомогою міжнародного посередництва, Україна зробить усе можливе для протидії продовольчій кризі у світі, яка виникла через російську війну, – і в Азії, і в Африці, і в більшості країн Європи.

У Миколаєві й Одесі відвідав міські лікарні. Подякував лікарям, медичним сестричкам – вони просто наші герої. Напередодні Дня медика привітав з професійним святом.

Поспілкувався з нашими оборонцями, які були поранені в боях.

Вчора підписав указ про присвоєння звання генерал-майора командувачу Медичних сил Збройних Сил України Тетяні Остащенко. Мав честь сьогодні особисто привітати Тетяну Миколаївну з цим званням.

І я недарма завжди кажу у своїх зверненнях «захисники й захисниці». І хочу, щоб усі ми в Україні завжди підкреслювали внесок і чоловіків, і жінок в оборону нашої держави.

Головні мої враження сьогодні – абсолютна гордість за наших людей. Пишаюся всіма, хто захищає державу! Вдячний усім, хто рятує людей!

Слава Україні!», - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше глава держави побував на Миколаївщині. Зокрема, там він вручив нагороди та зустрівся з головою області Віталієм Кімом.

Зауважимо, що у ніч проти 18 червня в Одесі повідомляли про вибухи. Згодом стало відомо, що українська ППО збила над Одеською областю дві крилаті ракети окупантів.

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