"Можливості для компромісу немає": Лавров прокоментував ймовірність нападу на Україну

"Можливості для компромісу немає": Лавров прокоментував ймовірність нападу на Україну

Лавров пригрозив, що якщо із Заходом не вдасться домовитися щодо "гарантій безпеки", Кремль "вживе заходів у відповідь".

Голова МЗС Росії Сергій Лавров прокоментував можливість початку війни із Україною.

Про це він сказав в інтерв'ю росЗМІ.

Міністр країни-агресорки запевнив, що Росія не хоче воєн, "але і наступати брутально на свої інтереси, ігнорувати свої інтереси теж не дозволить".

Що стосується так званих "гарантій безпеки", Лавров "похвалив" документ США та дорікнув НАТО.

"На тлі паперу, який нам надіслали з НАТО, американська відповідь є чи не зразком дипломатичної пристойності. Від НАТО відповідь настільки ідеологізована, вона дихає винятковістю Північно-Атлантичного альянсу", — сказав глава зовнішньополітичного відомства Росії.

Також він пригрозив, що:

Якщо США та країни Заходу наважаться на запровадження найжорсткішого санкційного пакета, що включає відключення від системи SWIFT, це призведе до розриву відносин між РФ та цими країнами;

це призведе до між РФ та цими країнами; Якщо із Заходом не вдасться домовитися щодо "гарантій безпеки", Кремль "вживе заходів у відповідь".

За словами Лаврова, "можливості для компромісу немає", адже РФ не змінить своєї позиції.

Нагадаємо, що США та НАТО відмовили Росії у вимогі не приймати Україну до Альянсу.

Раніше США надіслали Росії письмові відповіді щодо "гарантій безпеки". Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що "гарантії безпеки" складені у координації з Києвом.