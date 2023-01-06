Можливості отримання Україною зброї та коментарі про "перемир’я" Путіна: головні новини ночі 6 січня 2023 року

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Головні новини ночі 6 січня 2023 року:
- В ООН переконані, що "різдвяне перемир’я" у війні не замінить справедливого миру. Читати далі –>
- Є висока ймовірність підриву храмів на окупованих територіях під час "різдвяного перемир’я" - InformNapalm. Читати далі –>
- Дочекайтеся: Україна отримає від союзників зброю, яку не вдалося дістати у 2022 - Кулеба. Читати далі –>
- Мета може бути лише одна: перемога України - Кулеба. Читати далі –>
- "Цинізм": у Держдепі США прокоментували "перемир’я" Путіна Читати далі –>
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