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Можливості отримання Україною зброї та коментарі про "перемир’я" Путіна: головні новини ночі 6 січня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
131
Час на прочитання
1 хв
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Можливості отримання Україною зброї та коментарі про "перемир’я" Путіна: головні новини ночі 6 січня 2023 року

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 6 січня 2023 року:

  • В ООН переконані, що "різдвяне перемир’я" у війні не замінить справедливого миру. Читати далі –>
  • Є висока ймовірність підриву храмів на окупованих територіях під час "різдвяного перемир’я" - InformNapalm. Читати далі –>
  • Дочекайтеся: Україна отримає від союзників зброю, яку не вдалося дістати у 2022 - Кулеба. Читати далі –>
  • Мета може бути лише одна: перемога України - Кулеба. Читати далі –>
  • "Цинізм": у Держдепі США прокоментували "перемир’я" Путіна Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
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