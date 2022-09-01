"Можна було послухати лише казки "Росатому": у Зеленського здивовані коротким візитом МАГАТЕ на ЗАЕС

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловив подив з приводу того, що візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС тривав лише дві години.

Проте, за заявами МАГАТЕ, вони залишили своїх представників на станції.

Про це Подоляк заявив у прямому ефірі спільного інформаційного марафону "Єдині новини" на українських телеканалах.

Він сказав, що агенція має конкретні алгоритми вивчення того, що відбувається на ЗАЕС, чи є там небезпека, а також – дослідження стану реактора.

"Тому дивно, що місія тривала дві години. Але МАГАТЕ говорить, що там залишаться представники на постійній основі. Але за 2 години, тим більше, коли біля тебе крутяться росіяни і розказують, де що прилетіло, то можна було послухати лише казки у виконанні представника "Росатому" і не більше", – вважає радник керівника ОП.

Нагадаємо, місія МАГАТЕ 1 вересня дісталася Запорізької АЕС, попри обстріли з боку російських військ, які ті влаштували вздовж маршруту місії.

Гендиректор МАГАТЕ та очільник місії Рафаель Ґроссі повідомив, що вдалося побачити "ключові речі" у перші години візиту на ЗАЕС.

Після цього місія МАГАТЕ поїхала зі станції, залишивши там 5 своїх експертів, які продовжать роботу.

Місія МАГАТЕ: три ключові завдання на Запорізькій АЕС / Герман Галущенко

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