"Можна набрати номер лінії Нацслужби охорони здоров’я": Кислиця порадив Лаврову звернутися за психіатричною допомогою

Кислиця озвучив твіт Лаврова в ООН.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця порадив представникам Росії, зокрема міністру закордонних справ лаврову, який нібито "обґрунтував" у Twitter вторгнення в Україну, звернутися за психіатричною допомогою.

Про це пише Укрінформ.

У Нью-Йорку, Кислиця, тримаючи в руках видрук твіту, зачитав його на засіданні Ради Безпеки ООН у понеділок: "Міністр закордонних справ Лавров: мета спеціальної воєнної операції Росії - зупинити будь-яку війну, яка може статися на території України або яка може розпочатися звідти".

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"Посольство Росії в Лондоні ретвітнуло МЗС Росії, - додав постпред. - Дозвольте нагадати російським дипломатам, що в Лондоні, у разі потреби щодо психічної допомоги, можна набрати номер лінії Національної служби охорони здоров’я: 111".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський переконаний у тому, що жодна країна світу не може почуватися в безпеці через агресію з боку Російської Федерації. Відповідну заяву він озвучив на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Весь виступ Зеленського на Генасамблеї, під час якого він порівняв ООН з "супергероєм на пенсії", можна прочитати за посиланням.