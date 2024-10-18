Можна завтра зупинити Росію: Зеленський назвав країни, які здатні це зробити

Кілька держав у світі мають важелі впливу на Росію і спроможні зупинити її економіку.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що є кілька світових держав, які здатні посадити Росію за стіл переговорів та змусити її закінчити війну в Україні з повагою до територіальної цілісності та суверенітету.

Про це він сказав в інтерв’ю в ефірі національного телемарафону.

“Можна завтра зупинити Росію. Чесно. Китай, Індія, Сполучені Штати, Саудівська Аравія, я думаю, можуть швидко це зробити. Просто сісти [з Путіним] і сказати: дивись, яка ситуація — економіки в твоїй державі не буде, у наступні пів року ми повністю зупинимо твою енергетику, весь твій експорт, знизимо ціну на енергоресурси, ми спроможні це зробити”, - пояснив Зеленський.

За його словами, названі держави мають важелі впливу на Росію і спроможні зупинити її економіку.

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“А без економіки вони [росіяни] - нуль. Далі у них залишиться тільки ядерна зброя. І ті країни, які я назвав, точно не дадуть йому [Путіну] її використовувати”, - наголосив президент.

Володимир Зеленський зауважив, що у США є бажання швидко закінчити війну, Індія теж схиляється до такої позиції.

“Чому Китай цього не робить? Я думаю, після того, як у нього економічно заблокований Європейський союз — це для нього ринок. Євросоюз — це глиба порівняно з Росією, там 600 млн людей, які спроможні фінансово більше, ніж ті 140 млн в РФ. Але для цього потрібне бажання ЄС, щоб домовитися з Китаєм. В принципі цю гру можна розписати економічно за один день. Якщо ці гравці дійсно готові на це”, - наголосив український лідер.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "УКРАЇНСЬКА ЯДЕРНА ЗБРОЯ І ЗАКІНЧЕННЯ ГАРЯЧОЇ ФАЗИ ВІЙНИ! ІНТЕРВ’Ю ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО"

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу у Європейській раді заявив, що Китай допомагає Російській Федерації затягувати війну в Україні. Крім того, Москва отримує військову допомогу з Ірану та Північної Кореї.

Солдати Північної Кореї воюють з росіянами проти України!

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