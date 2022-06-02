"Можна змусити Кремль завершити війну": Єрмак закликав ЄС поєднати два санкційних обмеження

"Можна змусити Кремль завершити війну": Єрмак закликав ЄС поєднати два санкційних обмеження

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак закликав ЄС до рішучості та запровадження нафтогазового ембарго щодо Росії, а також відключення її банків від системи SWIFT.

Тільки санкційним тиском можна змусити Кремль зупинити війну.

Про це Єрмак написав у Мережі 2 червня.

"Поєднання санкційних обмежень: повне нафтогазове ембарго та відключення всіх російських фінансових установ від глобальної системи, включаючи "Газпромбанк", здатне пришвидшити завершення війни росії проти України", – переконаний керівник ОП.

Він додав, що група Макфола-Єрмака закликає ЄС до солідарності та рішучості, а не лише гучної риторики.

"Не слід зупинятися в санкційному тиску, тільки так можна змусити кремль завершити війну проти України", – наголосив голова президентського офісу.

Нагадаємо, 2 червня журналіст Рікард Джозвяк повідомив, що посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли часткова заборона на імпорт нафти, а також відключення від с SWIFT "Сбербанку", ще двох російських та одного білоруського банків.

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