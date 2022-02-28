Можуть бути десятки загиблих і сотні поранених: росіяни обстріляли Харків "Градами"

Геращенко сказав, що "швидкі" їдуть на місце трагедії.

У понеділок, 28 лютого, коли Росія та Україна сіли за стіл перемовин під Прип'яттю, Харків піддався масованому удару "Градами", який скоїли окупанти.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

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"Десятки загиблих, напевно, сотні поранених. Швидкі їдуть на місце трагедії! Смерть окупантам!", - написав він.

Крім того, за інформацією "Суспільного", у верхній поверх будинку на вул. Клочковській влучив снаряд. За словами очевидиці, у результаті нападу розбито поверхи від 10-11, всередині будинку.

"Стояла під під'їздом. 197 будинок, 8 під'їзд. Навпроти будинок — 197-Б. 12 поверхів. Полетів снаряд. Розбиті поверхи з 10, 11, всередині будинку. Я була сама, ми побігли одразу у підвал", - сказано в повідомленні.

Також мешканці повідомляють про звуки автоматних черг неподалік будинку після влучання ракети.