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Можуть бути десятки загиблих і сотні поранених: росіяни обстріляли Харків "Градами"

Можуть бути десятки загиблих і сотні поранених: росіяни обстріляли Харків "Градами"

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Можуть бути десятки загиблих і сотні поранених: росіяни обстріляли Харків "Градами"

Геращенко сказав, що "швидкі" їдуть на місце трагедії.

У понеділок, 28 лютого, коли Росія та Україна сіли за стіл перемовин під Прип'яттю, Харків піддався масованому удару "Градами", який скоїли окупанти.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

"Десятки загиблих, напевно, сотні поранених. Швидкі їдуть на місце трагедії! Смерть окупантам!", - написав він.

Крім того, за інформацією "Суспільного",  у верхній поверх будинку на вул. Клочковській влучив снаряд. За словами очевидиці, у результаті нападу розбито поверхи від 10-11, всередині будинку.

"Стояла під під'їздом. 197 будинок, 8 під'їзд. Навпроти будинок — 197-Б. 12 поверхів. Полетів снаряд. Розбиті поверхи з 10, 11, всередині будинку. Я була сама, ми побігли одразу у підвал", - сказано в повідомленні.

Також мешканці повідомляють про звуки автоматних черг неподалік будинку після влучання ракети.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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