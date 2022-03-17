Можуть повторити "український сценарій": Росія погрожує Боснії

Посол РФ пригрозив країні щодо її можливого вступу до НАТО.

Росія погрожує Боснії і Герцеговині щодо її намірів стати членом НАТО.

В Росії заявили, що залишають за собою право реагувати на таку можливість.

Про це заявив посол РФ у Боснії і Герцеговині Ігор Калабухов, передає "Балканський оглядач".

"Якщо вона (Боснія і Герцеговина) вирішить бути учасником чогось, це внутрішня справа. Але інша справа - наша реакція. На прикладі України ми показали, чого ми очікуємо. Якщо буде загроза, ми будемо реагувати", - заявив Калабухов.

За його словами, Москва буде реагувати, "аналізуючи стратегічну та геополітичну ситуацію".

Голова Президії Боснії і Герцеговини Желько Комшич засудив заяву посла РФ.

"Повідомлення російського посла про те, що реакція Росії послідує, наведення прикладу України, проти якої Росія здійснює агресію, є однозначним, але водночас неприйнятним для Боснії і Герцеговини", - підкреслив Комшич.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну проти України, після заяви Путіна про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.

