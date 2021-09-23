Можуть працювати і до ночі: нардепи через закон про олігархів подовжили собі робочий день

Можуть працювати і до ночі: нардепи через закон про олігархів подовжили собі робочий день

Нардепи хочуть сьогодні завершити розгляд законопроєкту про олігархів.

Народні депутати України підтримали ініціативу подовжити сьогоднішній робочий день, допоки не завершать розглядати так званий законопроєкт про олігархів.

Про це стало відомо під час засідання Верховної Ради 23 вересня.

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"За" відповідну ініціативу проголосували 288 нардепів. Утрималися - 55 парламентарів, не голосували - 25. "Проти" висловилися нардепи від ОПЗЖ.

"Я вношу пропозицію ,яка була озвучена продовжити сьогоднішній робочий день до моменту завершення питання розгляду законопроєкту №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", - сказав перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Після голосування Руслан Стефанчук оголосив перерву. Розгляд цього законопроєкту планується розпочати о 12:30.

Детально, кого назвуть олігархами і як боротимуться з ними, читайте тут.

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