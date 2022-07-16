Можуть притягнути за держзраду: в Німеччині розслідують злив депутатами подробиць злочинів у Бучі – Bild

У Німеччині розпочали розслідування через злив депутатами Бундестагу подробиць про злочини російських військ у Бучі Київської області під час окупації. Йдеться про шокувальні фото, на яких зафіксовані вбиті загарбниками українці.

Ці деталі були озвучені представниками федерального уряду Німеччини та розвідкою країни на закритому засіданні комітету оборони.

Про це повідомляє Вild.

Депутатів, які повідомили інформацію із таємного засідання журналістам, можуть притягнути до відповідальності за державну зраду.

"Вони стали символом військових злочинів Росії проти мирного населення України: фотографії вбитих, які тижнями лежали на морозі на вулицях міста Бучі. Але, мабуть, Федеральна розвідувальна служба і федеральний уряд не хотіли, щоб громадськість дізналася про подробиці цього масового вбивства. Кажуть, що політики Бундестагу проштовхнули їх через ЗМІ, щоб вони стали відомі, зараз із цього приводу прокуратура розпочала розслідування – через можливу державну зраду!" – йдеться у статті видання.

За інформацією авторів матеріалу, під час таємного засідання комітету оборони було оприлюднено перехоплені німецькою розвідкою переговори російських військових, які доводять скоєння ними воєнний злочинів у Бучі. На початку квітня про зміст цих переговорів дізналася громадськість.

Розголошення секретної інформації кимось із учасників закритого засідання стало причиною для старту розслідування.

"Є процедури, в яких адміністрація Бундестагу зверталася до прокурора. Ми їх перевіряємо", – повідомили у Федеральній прокуратурі Німеччини.

На згаданому засіданні були присутні понад 60 політиків та чиновників.

"Нові та старі депутати повинні розуміти, що видавання секретів – це не тривіальне правопорушення, і покарання, пов'язані з видаванням секретів, можуть призвести до реальних наслідків", – заявила очільниця комітету оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн.

Видання нагадало також, що очільниця Бундестагу Бербель Бас дозволила кримінальне переслідування у чотирьох справах щодо Комітету оборони, і – ще у трьох справах щодо інших профільних комітетів парламенту.Може йтися про витік секретної інформації.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц потрапив у гучний скандал через вечірку з сексуальним підтекстом.

Навіщо Україні окремий трибунал для розслідування російських злочинів?

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