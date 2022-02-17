"Можуть стрільнути, але нічого не вирішують": Зеленський заперечив можливість прямих переговорів з бойовиками

"Можуть стрільнути, але нічого не вирішують": Зеленський заперечив можливість прямих переговорів з бойовиками

Політичні питання терористи вирішують через РФ, каже Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде на прямі перемовини з самопроголошеними терористичними так званими "ЛНР" та "ДНР". За словами українського лідера, такі переговори з підтримуваними Росією бойовиками - безглузді.

Про це президент заявив в інтерв’ю "РБК-Україна".

Як пояснив президент, бойовики псевдореспублік нічого не вирішують у питаннях політики, адже це вирішується лише через Росію.

"Ні, не підемо. Це безглуздо. Просто вони нічого не вирішують. Навіщо на це витрачати час? Вони можуть стрільнути, і в дитячий садок потрапити, до школи .... Ось це вони вирішують... Я президент України, чому я повинен сідати з бойовиками за стіл переговорів? Якщо є питання щодо заручників – погодили його на нормандському форматі, тоді спецслужби говорять з їхніми бойовиками, йде технічний обмін людьми. Це я розумію і приймаю. Треба забрати людей – немає питань. Я розумію, де ці люди перебувають, хто їх охороняє і у кого їх потрібно забрати. Тут немає упереджень", - сказав президент.

Крім того, Зеленський назвав "мінські угоди" бездарно складеним документом. За його словами, вони не пов'язані з військами РФ на кордоні, з питаннями незаконно анексованого Криму.

"Мінськ" – це взагалі частина, не пов'язана з безпекою. Ми весь час говоримо, що давайте йти по "Мінську". Але він про деокупацію Донбасу. Він не вирішує всіх наших питань. Він взагалі говорить про те, що ось Донбас окупований і нам треба його реінтегрувати до України. І всі учасники як би за. Питання в тому, як це зробити. Цей документ – Мінські угоди – не пов'язаний з військами Росії на кордоні. Він не пов'язаний з питаннями Криму. Ну так складений документ бездарно! Він складений так, щоб ми спочатку були в слабшій, програшній позиції", - пояснив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що президент Росії Володимир Путін може визнати незалежність самопроголошених "республік" Донбасу, щоб таким чином підвищити ставки.

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