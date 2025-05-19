Можлива розмова Путіна та Трампа 19 травня: що зміниться після цього

Дональд Трамп / © Associated Press

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У війні Росії проти України багато хто звертає увагу на те, що відбувається на фронті, але результат цього протистояння багато в чому вже зараз залежить не від подій на полі бою, а від політичних маневрів навколо президента США Дональда Трампа.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Аналітики вважають, що 19 травня Дональд Трамп має провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, який може стати поворотньою точкою.

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«Москва та Київ намагаються переконати Трампа, що саме інша сторона перешкоджає світові. Європейські чиновники вже висловлюють скептицизм щодо того, що Трампу вдасться відстояти позицію єдиного Заходу на переговорах із Путіним», — пишуть журналісти.

Раніше Дональд Трамп після спілкування з Володимиром Зеленським засудив ракетний удар по Києву, заявивши, що сумнівається в щирості намірів Путіна. Ці настрої загострилися після провалу прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі. Трамп вирішив знову втрутитися у мирний процес, зателефонувавши Путіну.

Водночас, як зазначають експерти, Трамп має важелі тиску на Кремль.

«Кремль хоче уникнути спонукання розлюченого Трампа до відновлення підтримки США військових зусиль України. Незважаючи на переговори, сторони досі не готові до компромісу. Навіть під тиском США, навіть після прямої телефонної розмови з президентом Трампом, і Москва, і Київ можуть все ще вирішити продовжувати боротьбу», — йдеться у статті.

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Раніше повідомлялося, що Володимир Путін де-факто відкинув усі ідеї Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.

Сьогодні, 19 травня, має відбутися телефонна розмова Трампа і Путіна. Дипломат Володимир Огризко вважає, що Україні нічого хорошого від неї чекати не слід.