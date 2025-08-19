- Дата публікації
Можлива зустріч з Путіним та обговорення гарантій безпеки: що сказав Зеленський після переговорів з Трампом (відео)
Після зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом український лідер поспілкувався з журналістами під час брифінгу.
ТСН.ua зібрало головне із брифінгу Зеленського після зустрічі з Трампом.
Це найкраща з наших зустрічей. Багато про що говорили у деталях.
Я багато чого зміг показати на мапі: хто які території контролює – реально, а не за чутками. Таке сталось вперше, що ми з Трампом чітко про все поговорили.
Питання територій ми будемо обговорювати лише між мною та Путіним.
Росія запропонувала зустріч лідерів РФ-України і потім тристоронню зустріч.
Пакет американської зброї, якої немає у нас, туди входять передусім літаки, системи протиповітряної оборони тощо. Є пакет з нашими пропозиціями на 90 млрд доларів.
Гарантії безпеки — це старт до закінчення війни. США роблять чіткий сигнал, що будуть координувати і допомагати, а також будуть учасником гарантій безпеки для України. Є політична воля і політичні рішення.
Трамп погоджується, що допомагатиме обміну полонених «всіх на всіх»: і цивільних, і політвʼязнів, і журналістів, і військових.
Деталі гарантій безпеки будуть опрацьовані протягом 10 днів.
Неприйнятних рішень не відбулося.
