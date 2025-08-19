Можлива зустріч з Путіним та обговорення гарантій безпеки: що сказав Зеленський після переговорів з Трампом (відео)

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Після зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом український лідер поспілкувався з журналістами під час брифінгу.

ТСН.ua зібрало головне із брифінгу Зеленського після зустрічі з Трампом.

Це найкраща з наших зустрічей. Багато про що говорили у деталях.

Я багато чого зміг показати на мапі: хто які території контролює – реально, а не за чутками. Таке сталось вперше, що ми з Трампом чітко про все поговорили.

Питання територій ми будемо обговорювати лише між мною та Путіним.

Росія запропонувала зустріч лідерів РФ-України і потім тристоронню зустріч.

Пакет американської зброї, якої немає у нас, туди входять передусім літаки, системи протиповітряної оборони тощо. Є пакет з нашими пропозиціями на 90 млрд доларів.

Гарантії безпеки — це старт до закінчення війни. США роблять чіткий сигнал, що будуть координувати і допомагати, а також будуть учасником гарантій безпеки для України. Є політична воля і політичні рішення.

Трамп погоджується, що допомагатиме обміну полонених «всіх на всіх»: і цивільних, і політвʼязнів, і журналістів, і військових.

Деталі гарантій безпеки будуть опрацьовані протягом 10 днів.

Неприйнятних рішень не відбулося.

Нагадаємо, що раніше стали відомі можливі гарантії безпеки для України: якими є чотири можливі сценарії від США

Реклама

Ці гарантії мають на меті стримати Росію від повторного нападу на Україну.