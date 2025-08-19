ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
337
Час на прочитання
1 хв

Можлива зустріч з Путіним та обговорення гарантій безпеки: що сказав Зеленський після переговорів з Трампом (відео)

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Після зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом український лідер поспілкувався з журналістами під час брифінгу.

ТСН.ua зібрало головне із брифінгу Зеленського після зустрічі з Трампом.

  • Це найкраща з наших зустрічей. Багато про що говорили у деталях.

  • Я багато чого зміг показати на мапі: хто які території контролює – реально, а не за чутками. Таке сталось вперше, що ми з Трампом чітко про все поговорили.

  • Питання територій ми будемо обговорювати лише між мною та Путіним.

  • Росія запропонувала зустріч лідерів РФ-України і потім тристоронню зустріч.

  • Пакет американської зброї, якої немає у нас, туди входять передусім літаки, системи протиповітряної оборони тощо. Є пакет з нашими пропозиціями на 90 млрд доларів. 

  • Гарантії безпеки — це старт до закінчення війни. США роблять чіткий сигнал, що будуть координувати і допомагати, а також будуть учасником гарантій безпеки для України. Є політична воля і політичні рішення.

  • Трамп погоджується, що допомагатиме обміну полонених «всіх на всіх»: і цивільних, і політвʼязнів, і журналістів, і військових.

  • Деталі гарантій безпеки будуть опрацьовані протягом 10 днів.

  • Неприйнятних рішень не відбулося.

Нагадаємо, що раніше стали відомі можливі гарантії безпеки для України: якими є чотири можливі сценарії від США

Ці гарантії мають на меті стримати Росію від повторного нападу на Україну.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie