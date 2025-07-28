Можлива зустріч Зеленського та Путіна: дипломат пояснив, від чого це залежить

Володимир Зеленський та Путін / © ТСН

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Під час свого майбутнього візиту до Китаю Дональд Трамп може зустрітися з диктатором Путіним, що потенційно відкриє шлях до подальших переговорів між лідерами в Туреччині.

Про це в етері Еспресо заявив дипломат, колишній посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині Олександр Левченко.

«Поки що невідомо, чи відбудеться зустріч лідерів у Туреччині, про яку говорив Ердоган. Ще ніхто нікуди не їде. Якщо події розвиватимуться так, що ця зустріч все ж має відбутись, то це буде не раніше вересня», — зауважив він.

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Левченко уточнив, що важливою подією стане запланована поїздка Дональда Трампа до Китаю, яка має відбутись 2 вересня — у день річниці завершення Другої світової війни.

«Це подія світового масштабу, і Китай хоче її монетизувати, провести великий парад і запросити весь світ. Там буде Трамп, буде присутній й Путін. Тому очікуємо на цю зустріч і як вона пройде», — зазначив дипломат.

Він також нагадав, що саме 2 вересня спливає 50-денний термін ультиматуму, який Трамп нібито дав Путіну.

«Саме 2 вересня й закінчується той 50-денний термін для Путіна, який Трамп оголосив. Він же не просто так відтягував з цим терміном. Саме після цієї зустрічі буде більше зрозуміло, що очікувати Україні», — підсумував Левченко.

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Раніше повідомлялося, що після переговорів у Стамбулі, де Україна чітко окреслила умови для миру, міжнародна спільнота зосередилася на готовності Путіна до серйозного діалогу.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський наголосив, що давно публічно заявляє про потенційну зустріч із Путіним, однак лише зараз Москва почала надсилати такі ж сигнали.