ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
230
Час на прочитання
1 хв

Можливості закінчення війни: Зеленський повідомив президентці ЄС про свою розмову з Трампом

Український лідер відзначив чітке бачення президентки ЄС того, що обʼєднана Європа має брати участь в усіх процесах, які стосуються України.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Зеленський

© Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський повідомив президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн про свою розмову з президентом США Дональдом Трампом та наявні дипломатичні можливості для завершення війни.

Про це йдеться в його повідомленні у соцмережах у четвер, 7 серпня.

«Україна прагне реального та чесного закінчення цієї війни, і для нас важливо, що вся вільна Європа — з нами на цьому шляху», — наголосив Зеленський.

Український лідер відзначив чітке бачення президентки ЄС того, що обʼєднана Європа має брати участь в усіх процесах, які стосуються України, та висловив упевненість, що Україна буде частиною Євросоюзу.

«Євросоюз також матиме велике значення для реконструкції нашої країни після війни, і це один з найбільших за десятиліття економічних проектів для всієї Європи. Тож голос Європи звучатиме у дипломатії», — заявив він.

Раніше президент Зеленський провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, поінформувавши про перемовини з Трампом. Після цієї розмови він наголосив, що найближчий час має показати, якими будуть наслідки, якщо Росія й надалі затягуватиме війну.

Також український підер поспілкувався з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом, зауваживши, що Україна й Німеччина однаково бачать необхідність якнайшвидше завершити війну достойним миром.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні 6 серпня президент Зеленський прокоментував переговори у Москві Віткоффа і Путіна, висловивши сподівання, що тепер РФ буде більше схильна до миру.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie