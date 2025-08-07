Можливості закінчення війни: Зеленський повідомив президентці ЄС про свою розмову з Трампом

© Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський повідомив президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн про свою розмову з президентом США Дональдом Трампом та наявні дипломатичні можливості для завершення війни.

Про це йдеться в його повідомленні у соцмережах у четвер, 7 серпня.

«Україна прагне реального та чесного закінчення цієї війни, і для нас важливо, що вся вільна Європа — з нами на цьому шляху», — наголосив Зеленський.

Український лідер відзначив чітке бачення президентки ЄС того, що обʼєднана Європа має брати участь в усіх процесах, які стосуються України, та висловив упевненість, що Україна буде частиною Євросоюзу.

«Євросоюз також матиме велике значення для реконструкції нашої країни після війни, і це один з найбільших за десятиліття економічних проектів для всієї Європи. Тож голос Європи звучатиме у дипломатії», — заявив він.

Раніше президент Зеленський провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, поінформувавши про перемовини з Трампом. Після цієї розмови він наголосив, що найближчий час має показати, якими будуть наслідки, якщо Росія й надалі затягуватиме війну.

Також український підер поспілкувався з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом, зауваживши, що Україна й Німеччина однаково бачать необхідність якнайшвидше завершити війну достойним миром.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні 6 серпня президент Зеленський прокоментував переговори у Москві Віткоффа і Путіна, висловивши сподівання, що тепер РФ буде більше схильна до миру.