«Можна очікувати двох цікавих речей»: американський професор про затримання російських танкерів

Дональд Трамп та Путін / © Associated Press

Дональд Трамп наразі знову перебуває у конфліктному настрої щодо Путіна, що може позначитися на подальших діях США проти російського тіньового флоту.

Про це в етері Еспресо заявив професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг.

За його словами, нинішні затримання суден поки не означають рішення про повне блокування всього тіньового флоту РФ, однак тенденція виглядає тривожною для Кремля.

«Я не можу стверджувати, що Дональд Трамп ухвалив рішення затримувати геть усі танкери тіньового флоту Росії. На цей момент усі такі дії пов’язані з Венесуелою. Втім, можна очікувати двох цікавих речей», — пояснив Айзенберг.

Першою з них експерт називає особисте ставлення президента США до Путіна.

«Очевидно, що Трамп ображений на Путіна, як це вже бувало раніше. У таких випадках він робить речі, які Путіну точно не подобаються. І є підстави вважати, що він продовжить діяти саме в цьому напрямку», — зазначив професор.

Другий важливий аспект, за словами Айзенберга, стосується ролі європейських країн НАТО. Він наголосив, що значна частина експорту російської нафти проходить через Балтійське море, що робить цей регіон ключовим для можливого посилення тиску.

«Є ще один дуже цікавий момент — чи будуть європейські країни НАТО реагувати на появу російських тіньових танкерів у Балтійському морі. Для європейців упродовж останніх років надзвичайно важливим був приклад США», — сказав він.

Айзенберг нагадав, що аналогічна логіка вже спрацьовувала у питанні військової допомоги Україні.

«Якщо США починають щось робити, тоді це роблять і європейці. Так було з усіма видами озброєння. Тому для мене ключове питання — чи почнуть країни НАТО затримувати танкери тіньового флоту РФ у Балтійському морі, адже саме звідти йде більшість експорту російської нафти», — підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що серед екіпажу нафтового танкера Bella-1, який Берегова охорона США затримала за порушення санкційного режиму проти РФ, перебувають громадяни України.

Ми раніше інформували, що США захопили п’ятий танкер, що входив до тіньового флоту РФ.