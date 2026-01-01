ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
437
Час на прочитання
2 хв

"Можна забути навіть про поганий мир": історик пояснив, чому Путін продовжить воювати

Господар Кремля вважає, що його армія має успіхи на фронті і не зупинить війну навіть попри економічну кризу в Росії.

Автор публікації
Богдан Скаврон
Війна Росії проти України

Війна Росії проти України / © ТСН

До того часу, поки у президента РФ Володимира Путіна залишатиметься ілюзія просування окупаційної армії на фронті, господар Кремля не відмовиться від продовження війни. При цьому кризова ситуація в економіці Росії може ще більше посилити бажання воювати.

На цьому наголосив український та американський історик Сергій Плохій в інтерв’ю Віталію Портникову на каналі «Еспресо».

«Кризова ситуація в економіці [Росії] не обов’язково має привести до закінчення військових дій. Вона може, фактично, підсилити бажання воювати для того, щоб розрулити цю кризу всередині», — вважає він.

За його словами, примушення Путіну до миру має складатися з двох компонентів, один з яких — це погіршення економічної ситуації в державі-агресорці. Однак, на думку Плохія, можливість миру ще більше залежить від того, чи буде рухатися лінія фронту в тому напрямку, якого бажає господар Кремля.

«Допоки у Путіна буде залишатися ілюзія, що він може рухати лінію фронту, з моєї точки зору, можна, фактично, забути навіть про поганий мир», — сказав він.

Як приклад схожої ситуації історик назвав війну у Кореї, де переговори тривали роками.

«Фактично, мир прийшов тоді, коли обидві сторони зрозуміли, що їм не вдасться серйозно посунути лінію фронту. Що їхні шанси набагато більші як у перемовників, ніж як у воїнів», — зазначив Сергій Плохій.

Експерт наголосив, що не бачить у Путіна будь-якого бажання до миру, скільки б йому не посміхався спецпосланець президента США Віткофф і скільки б зять Трампа Джаред Кушнер не підкріплював його харизму своїм бізнес-підходом.

«Я не бачу, щоб Путін на це погодився на підставі тільки поганої економіки», — підсумував Плохій.

Нагадаємо, колишній командувач армії США в Європі, війсковий експерт Бен Годжес вважає, що війна в Україні припиниться тільки тоді, коли Путін упевниться, що не зможе перемогти.

Дата публікації
Кількість переглядів
437
