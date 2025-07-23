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"Можу кров’ю розписатися": Кравченко про розширення повноважень прокуратури
Руслан Кравченко запевняє: нові повноваження ГПУ не стануть інструментом тиску. Але відповідальність — на ньому.
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко прокоментував розширення своїх повноважень у справах, які розслідує НАБУ.
Про це він наголосив на брифінгу.
Він наголосив, що не просив про зміни до законодавства і відповідає лише за власні дії.
«Я не знаю, як відповісти на ваше запитання. Мене не питали, чи я хочу цих повноважень. Я лише можу сказати: на свою відповідальність приймаю рішення згідно із законом», — заявив Кравченко, відповідаючи на запитання журналістів щодо гарантій доброчесності.
Він підкреслив, що його можна оцінювати лише за конкретні кроки, а не обіцянки: «Я можу кров’ю розписатися, якщо вам допоможе. Але головне — це події, які стануться в майбутньому».
Нагадаємо, Кравченко також заявив, що в його кабінеті не порушувалися питання кримінальних проваджень щодо керівництва НАБУ та САП. Відповідаючи на пряме запитання, він зазначив: «У мене в кабінеті такі провадження не звучали».
У свою чергу, директор НАБУ Семен Кривонос підтвердив, що наразі ширяться чутки про можливе повідомлення йому про підозру, однак запевнив, що готовий до такого розвитку подій.