Мрія Путіна: дипломат про можливий вихід США з переговорного процесу

Володимир Зеленський, Дональд Трамп та Путін / © ТСН.ua

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Угода між Україною та Сполученими Штатами щодо корисних копалин стала ключовим моментом, через який Вашингтон залишився в центрі європейських безпекових справ.

Таку думку висловив посол Польщі в Україні у 2019–2023 рр. Бартош Ціхоцький.

Він вважає, що вихід Сполучених Штатів з переговорного процесу став би подарунком для російського диктатора Путіна.

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«На щастя, США залишились в центрі європейських безпекових справ. Мені здається, величезним фактором, який на це вплинув стало підписання угоди між США та Україною про корисні копалини. Якщо не помиляюсь, то це стало першим двостороннім договором нового уряду США. Пізніше вони підписали угоду з Великою Британією. Це вказує на те, що можна досягти своїх цілей, якщо ви чітко заявляєте Вашингтону про власні межі й поступки, на які готові піти, а які ні», — пояснив Ціхоцький.

Він зазначив, що навіть за умов укладання мирної угоди, Росія лишатиметься загрозою для європейського континенту.

«Я вважаю, що угода між США та Україною зменшує ризик того, що американці обмежаться лише внутрішніми проблемами. Тобто, це фактично стало черговою поразкою Росії. Однак, потрібно розуміти, що ця криза й загроза від Росії буде дуже довго. Незалежно від того буде укладене перемирʼя, чи ні, Росія буде загрожувати всьому європейському континенту дуже довго», — додав він.

Раніше повідомлялося, що колишній радник президента США Дональда Трампа (за першої каденції) Джон Болтон російський диктатор Путін ризикує «загратися» та погіршити своє становище у мирних перемовинах, відмовляючись від 30-денного припинення вогню.

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Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський розкритикував останні заяви російського диктатора Путіна, заявивши, що саме Кремль прагне продовження війни, тоді як Україна й демократичний світ домагаються миру.