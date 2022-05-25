Мріємо про "Леопарди": Кулеба розповів, яку зброю та техніку Україна хоче отримати від Німеччини

Мріємо про "Леопарди": Кулеба розповів, яку зброю та техніку Україна хоче отримати від Німеччини

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, яку озброжння та військову техніку Україна прагне отримати від ФРН.

Поставки бронетранспортерів Marder з Німеччини жо України є цілком реалістичним сценарієм, тоді як про танки Leopard українці тільки мріють.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у межах візиту на Всесвітній економічний форум у Давосі, інформує Der Spiegel.

"Ми мріємо про (німецькі танки. – Ред.) Leopard, але до цього нам ще далеко... А ще є сага про (німецькі зенітні самохідні установки. – ред.) Gepard але мені потрібен попкорн, щоб дочекатися її завершення", – зазначив міністр.

Водночас Кулеба розповів, що українські військові уже успішно опановують САУ Panzerhaubitze 2000 (раніше повідомлялося, що навчання відбуваютьсяна території Німеччини).

Кулеба сказав, що розуміє, що Німеччині потрібен час, аби поставити зброю Україні. Але: "Якщо ми не отримаємо важкої зброї, ми помремо". За його словами, Берлін не хоче брати на себе провідну роль у постачанні зброї.

"Країни повинні розуміти, що з кожним днем, поки вони думають, люди вмирають. Якби в Німеччині загинуло стільки ж людей, скільки у нас – чого я, звичайно, не бажаю німцям – тоді федеральний уряд вимагав би того ж, що й ми", – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, радник керівника ОП Олексій Арестович сказав, що Німеччина фактично затягує передавання зброї і військової техніки, що позначається на ситуації на фронті.

Раніше Дмитро Кулеба заявив, що в НАТО багато хто "втратив моральне і професійне право робити коментарі щодо України".

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