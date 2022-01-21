"Мріють про "Велику Росію": у Британії попередили Москву про "трясовину" у разі нападу на Україну

"Мріють про "Велику Росію": у Британії попередили Москву про "трясовину" у разі нападу на Україну

Трасс заявила, що Росія прагне відтворити Радянський Союз

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс попередила Росію, що нове вторгнення країни-агресорки до України може призвести до великих втрат, а також буде величезною стратегічною помилкою Кремля.

Про це Ліз Трасс заявила під час візиту до австралійського Сіднея 21 січня, пишуть ВВС та The Guardian.

За її словами, будь-яке подальше вторгнення РФ до України призведе до масштабних наслідків, зокрема через скоординовані санкції проти фінансового сектору та окремих осіб Росії.

"Кремль не засвоїв уроків історії. Вони мріють про відтворення Радянського Союзу або свого роду "Великої Росії", що розрізає територію за етнічною приналежністю та мовою. Вони стверджують, що хочуть стабільності, але працюють, щоб загрожувати іншим та дестабілізувати їх. Ми знаємо, що лежить на цьому шляху, і ми знаємо жахливі втрати втрачених життів і людських страждань, які він приносить. Ось чому ми закликаємо президента Путіна відмовитися від України, перш ніж він зробить величезну стратегічну помилку. Ми дуже чітко усвідомлюємо разом з нашими союзниками в G7, з нашими союзниками в НАТО, що якщо буде вторгнення Росії в Україну, це буде коштувати дуже дорого. Ми готові ввести дуже суворі санкції", - сказала міністерка.

Трасс вказала, що Україна – горда країна з довгою історією та стійкою нацією і "вторгнення призведе лише до трясовини".

"Якщо доведеться, українці будуть воювати і захищати свою країну. Вторгнення призведе лише до трясовини, як ми знаємо з радянсько-афганської війни чи конфлікту в Чечні", - сказала вона.

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