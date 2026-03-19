Мстивий та небезпечний: The Economist про те, що зробить Трамп, якщо програє Ірану

Війна з Іраном, яку затіяла адміністрація Дональда Трампа, ризикує обернутися крахом його другого президентського терміну. Аналітики зазначають, що «політична гравітація», якій Трамп успішно пручався роками, нарешті почала діяти через стрибок цін на нафту та втрату контролю над Республіканською партією.

Про це пише The Economist, присвятивши нову обкладинку свого журналу Дональдові Трампу.

«Ніколи не ставте проти Дональда Трампа. Жоден політик не вміє нехтувати „політичною гравітацією“ так, як людина, прихильники якої штурмували Капітолій 6 січня 2021 року, а вона сама в 2024 році була переобрана з ще більшим числом голосів. І все ж важко уявити собі кризу, яка більш точно підлаштовується під курс його президентства, ніж її необдумана, необачна війна проти Ірану. Навіть коротка війна змінить перебіг другого терміну. Війна, що триває місяці, може обрушити його президентство», — пишуть у статті.

У виданні зазначають, що конфлікт з Іраном послаблює три політичні «здібності» Трампа:

його вміння нав’язувати світові власну реальність,

безжальне використання важелів впливу проти інших країн,

панування над Республіканською партією.

Трамп проти реальності

The Economist зауважує, що у політиці Трамп демонстрував дивовижну здатність спотворювати факти. Звісно, ​​він стверджує, що вже переміг в Ірані. Проте війна диктує свої закони. Режим Ірану не може виграти у звичайному розумінні.

Понад те, Іран веде паралельну війну проти світової енергетики. Вдаряючи судноплавством в Ормузькій протоці та інфраструктурі сусідів, він змушує ринки реагувати. З котируваннями Brent, що підскочили вище за $110 за барель 18 березня після удару по газовому комплексу в Катарі, режим робить висновок: його стратегія працює.

Час по суті на боці Ірану. Америка та Ізраїль поступово вичерпають цілі для авіаударів чи запаси перехоплювачів. У той же час у Ірану, схоже, ще достатньо дронів. Поки він обмежує рух у протоці, ціни на нафту зростають, а збитки світової економіки збільшуються.

Друга «надсила» Трампа — важелі впливу. Тепер, коли інші лідери звикли до жорсткого поводження, вони навчаються протистояти. Коли президент закликав союзників США допомогти відкрити протоку, попередивши, що НАТО матиме «дуже погане майбутнє», якщо вони відмовляться, її проігнорували. Трамп швидко змінив курс, вдавши, що допомога йому ніколи не була потрібна.

Іран також протистоїть Трампу, накопичуючи власні важелі впливу. Останніми днями він сигналізував про можливість безпечного проходу для суден дружніх країн — знак того, що має намір використовувати доступ як переговорний інструмент. Навіть якщо Трамп захоче завершити війну, Іран зможе продовжувати удари по кораблям. Якщо протока залишиться закритою до кінця квітня, ціна на нафту може сягнути $150 за барель.

З урахуванням такого важеля, Іран може вимагати не просто повернення до статус-кво, але й зняття санкцій або зобов’язання США відмовитися від деяких баз на Близькому Сході і стримувати Ізраїль.

Якщо в США насувається рецесія і падають фондові ринки, чи ескалюватиме Трамп конфлікт, наприклад, захопивши острів Харк, де знаходяться експортні термінали Ірану, чи здасться? Відповідь багато в чому залежить від його останньої «надздібності»: контролю над партією.

Трамп був обраний на обіцянках захистити виборців від війни та інфляції. На даний момент загинуло 13 американських військовослужбовців; наземні операції в Ірані, спроби повернути уран або захоплення Харка наражають на небезпеку ще більше людей. Підтримка війни серед республіканців сильна, але слабшає. Голосна частина MAGA, у тому числі Такер Карлсон, говорить про зраду.

Через війну республіканці з високою ймовірністю втратять контроль над Палатою представників на проміжних виборах у листопаді. Шанси на втрату Сенату також зросли до 50%.

Що буде, якщо війна з Іраном затягнеться

У виданні припускають, що якщо війна затягнеться, привівши до дуже високих цін на нафту і падіння ринків, Трамп може перенести увагу на Кубу.

Тим часом, висока ціна на нафту послаблює президента США.

Журналісти зауважують, що Трамп будує свій імідж на силі перемоги. Якщо він виглядатиме програвшим, то може стане мстивим. А слабкий він може стати небезпечнішим.

Падіння Трампа

У виданні наголошують на непередбачуваності Трампа. Він може залишити НАТО, залишити Україну напризволяще, щоб покарати Європу, залякувати Латинську Америку у боротьбі зі злочинністю та наркотиками, вимагати грошей за захист Японії та Південної Кореї, бути максималістом у тарифах. Але все це ще більше послабить союзників США, на радість Китаю та Росії.

Водночас, Трамп також здатний виплеснути агресію вдома:

Позбавити ліцензій на мовлення ЗМІ, які критикують війну

Нові конфлікти з центробанком.

Боротися з мігрантами і відправити антиміграційних силовиків до міст, керованих демократами.

Втручатися у проміжні вибори, щоб вплинути на результати.

«Важко уявити, щоб Трамп вийшов переможцем із конфлікту з Іраном. Будьте обережні: він дуже погано переносить поразки», — підсумували у виданні.