Мусимо копати, копати, копати: Трамп анонсував підписання угоди з Україною

Президент США Дональд Трамп повідомив, що планує розпочати свій робочий день у п'ятницю, 28 лютого, з підписання угоди з Україною про корисні копалини. На його думку, це буде ще одним кроком до миру.

Про це він заявив під час брифінгу після зустрічі із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Завтра прогрес на шляху до миру триватиме, коли президент України Володимир Зеленський відвідає Білий дім. На початку дня ми підпишемо історичну угоду", -- заявив Трамп.

Він додав, що Сполучені Штати стануть великим партнером України з видобутку і розвитку родовищ рідкісноземельних металів та інших корисних копалин.

"Ми будемо копати, копати, копати, бо так треба. Як кажуть у Нью-Йорку, "мусимо копати"", - наголосив президент США.

Нагадаємо, Трамп заявив, що війна в Україні закінчиться або дуже скоро, або взагалі не закінчиться. Також він сказав, що угода про корисні копалини "забезпечить основу для більш стійких майбутніх відносин між Сполученими Штатами та Україною".

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