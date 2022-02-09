Музикант Омар Арфуш, який збудував бізнес в Україні, хоче стати прем’єром Лівану

Бізнесмен навчався у Дніпропетровській консерваторії, а на сьогодні очолює партію "Третя Ліванська Республіка".

Відомий піаніст та бізнесмен Омар Арфуш вирішив балотуватися на посаду прем’єр-міністра Лівану. У середу, 9 лютого, в Бейруті відбулася установча конференція партії Арфуша "Третя Ліванська Республіка".

Про це пише "Коммерсантъ".

Арфуша з Україною пов’язує те, що він навчався у Дніпропетровській консерваторії та збудував бізнес в Україні. Музикант має бізнес і в Франції. Проте тепер вирішив повернутися до рідного Лівану в надії повністю змінити політичну систему країни. Додамо, що Омар є рідним братом Валіда Арфуша, який займається медіаменеджментом в Україні.

"Я розраховую на голоси ліванської діаспори та голоси нового покоління. Вони можуть мене підтримати. Моя програма і цілі прозорі для ліванців, я добиватимуся не тільки перемоги на парламентських виборах, а й посади прем'єр-міністра", ­– сказав Арфуш.

Політик додав, що кілька років тому йому вже пропонували прем'єрську посаду, але тоді він не був готовий до неї.

У програмі партії Арфуша – відмова від розподілу політичних посад за етноконфесійним принципом, прямі вибори президента, громадянство для чоловіків та дітей ліванок, а головне ­– реституція грошей, награбованих ліванською елітою.

Програма Арфуша змінить конституцію

Реалізація цієї програми призведе до зміни конституції та розбудови усієї ліванської політичної системи, яка тримається на основі Національного пакту, укладеного 1943 року етноконфесійними громадами країни. Згідно з домовленістю, президентом країни може бути лише християнин-мароніт, прем'єр-міністром – суніт, а спікером парламенту – шиїт.

Усі інші посади у держструктурах також розподіляються пропорційно до чисельності тієї чи іншої громади. Співвідношення сил у парламенті між християнами та мусульманами розподіляється 50 на 50. Президента та прем'єр-міністра обирає парламент.

Експерти вважають, що політична система Лівану нежиттєздатна: країна місяцями живе без уряду, без президента. При цьому політичні еліти не змінюються протягом десятиліть – країною керують одні й ті самі клани. Змінити систему практично неможливо, ніхто не готовий добровільно відмовитися від годівниці, та й загроза громадянської війни є досить великою.

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