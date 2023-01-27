МВС опублікувало фрагмент останнього інтерв’ю Монастирського з прогнозом на "після війни"

МВС опублікувало фрагмент останнього інтерв’ю очільника відомства Дениса Монастирського, який загинув 18 січня під час падіння вертольота у Броварах.

Відповідний відеозапис викладений у Мережу.

Так, в опублікованому фрагменті інтерв’ю Монастирський анонсував, що після завершення війни в Україні буде найрозгалуженіша і найдосвідченіша на континенті піротехнічна служба.

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"Після завершення цієї страшної війни матимемо найбільш розгалужену і досвідчену піротехнічну службу на континенті. І це, звісно, буде наша перевага, і саме те, що цікавить європейських партнерів, бо ми говоримо про входження нашої системи МВС у механізм цивільного захисту", – розповів міністр.

Він пояснив, що це такий механізм загальноєвропейської допомоги у випадках надзвичайних ситуацій.

"І вони вже запитують: ваш досвід з розмінування, досвід з евакуації, досвід з пожежогасіння, що відбувається зараз. І як можливо надавати відповідну допомогу для країн Європи. Вони дуже, дуже зацікавлені", – сказав Монастирський.

Нагадаємо, Монастирський загинув 18 січня під час падіння гелікоптера у Броварах на Київщині. Разом з ним на борту перебували перший заступник міністра Євгеній Єнін і держсекретар Юрій Лубкович, які теж загинули. Загалом жертвами інциденту стали 14 людей, з них одна дитина. Причину катастрофи ще розслідують.

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