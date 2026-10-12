"Ми будемо битися": генерал НАТО попередив про наслідки можливого нападу Росії

Алексус Гринкевич / © NATO

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Верховний головнокомандувач Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич заявив, що Альянс готовий негайно дати відсіч будь-якій атаці на країни-члени. За його словами, у разі нападу НАТО не лише зупинить наступ, а й знищить сили та інфраструктуру, які забезпечують агресію проти Альянсу.

Про це генерал сказав 12 жовтня під час Варшавського безпекового форуму, повідомляє Metro.

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НАТО готове відповісти на напад: що заявив Алексус Гринкевич

Під час виступу Гринкевич представив так звану «теорію перемоги» НАТО — підхід до дій Альянсу в разі військової агресії. Він пояснив, що стратегія передбачає три ключові завдання: блокувати атаку, послабити її та розгромити сили противника, якщо той продовжить наступ.

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Мета такого підходу — зробити будь-який напад на країни Альянсу безрезультатним.

«Якщо противник вирішить продовжити атаку або задіяти свої резерви, ми розгромимо бойову систему, спрямовану проти нас», — наголосив генерал.

За його словами, відповідь НАТО може охоплювати не лише безпосередні сили, які беруть участь у наступі, а й усе, що забезпечує їхню діяльність.

«Це стосується не лише самого наступального угруповання, але й усього без винятку, що підтримує, забезпечує та керує цими силами», — заявив Гринкевич.

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Він також наголосив на важливості військової готовності та стримування: потенційний противник має розуміти, що ескалація матиме для нього надто високу ціну.

НАТО і Росія: чому зростає напруженість у Європі

Хоча Гринкевич не назвав Росію безпосередньо під час своєї заяви, його слова пролунали на тлі загострення відносин між Москвою та європейськими країнами. У Стратегічній концепції НАТО 2022 року Росію визначено як найзначнішу та пряму загрозу безпеці Альянсу.

Європейські уряди звинувачують Москву в диверсіях, кібератаках і порушеннях повітряного простору безпілотниками. Росія, зі свого боку, минулого місяця попереджала про можливість застосування ядерної зброї, якщо НАТО спробує ізолювати Калінінград — російський ексклав між Польщею та Литвою.

На цьому тлі заяви керівництва Альянсу мають продемонструвати готовність союзників реагувати на можливу агресію.

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«Ми не вважаємо, що конфлікт є неминучим чи невідворотним», — наголосив Гринкевич.

Зеленський на Варшавському безпековому форумі: що відомо про енергетичне перемирʼя

На тому ж форумі президент України Володимир Зеленський заявив про продовження російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі попри оголошене президентом США Дональдом Трампом так зване «енергетичне перемир’я».

За словами Зеленського, після заяви Трампа російські війська атакували енергетичний об’єкт на Харківщині, газовидобувне підприємство та цивільну газову станцію. Президент України наголосив, що Київ готовий дотримуватися домовленостей, якщо їх виконуватиме й Москва.

«Це те, що відбувається, коли Росія бачить перспективи вищих доходів для своєї військової машини», — сказав Зеленський.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що в НАТО оцінили можливий розвиток Росії після завершення війни та назвали головні загрози для Альянсу. Серед ризиків — гібридні атаки, тиск на європейські країни та спроби Москви дестабілізувати ситуацію в регіоні.

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