Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо перспектив укладення угоди, яка стосується війни в Україні. Він виступив у Рожевому саду Білого дому, де проводилася традиційна церемонія помилування індиків на День подяки.

Про це пише Sky News.

«Я думаю, що ми дуже близькі до угоди, яку ми ще дізнаємося… Я думаю, що ми досягаємо прогресу», — сказав Дональд Трамп.

Він також додав, що шлях до угоди є складним, але можливим:

«Це нелегко, але я думаю, що ми досягнемо цього», — зазначив він.

Президент США також повторив свої раніше озвучені заяви про припинення кількох війн у світі. Трамп згадав, що очікував, що зупинити вторгнення Росії в Україну буде простіше, ніж це виявилося насправді.

Нагадаємо, вже наступного тижня Володимир Зеленский може особисто прибути до Вашингтона, щоб обговорити з Дональдом Трампом найчутливіші пункти нового плану врегулювання війни.