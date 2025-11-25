ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
940
Час на прочитання
1 хв

Ми дуже близькі до мирної угоди — Трамп

Дональд Трамп висловив оптимізм щодо припинення війни в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо перспектив укладення угоди, яка стосується війни в Україні. Він виступив у Рожевому саду Білого дому, де проводилася традиційна церемонія помилування індиків на День подяки.

Про це пише Sky News.

«Я думаю, що ми дуже близькі до угоди, яку ми ще дізнаємося… Я думаю, що ми досягаємо прогресу», — сказав Дональд Трамп.

Він також додав, що шлях до угоди є складним, але можливим:

«Це нелегко, але я думаю, що ми досягнемо цього», — зазначив він.

Президент США також повторив свої раніше озвучені заяви про припинення кількох війн у світі. Трамп згадав, що очікував, що зупинити вторгнення Росії в Україну буде простіше, ніж це виявилося насправді.

Нагадаємо, вже наступного тижня Володимир Зеленский може особисто прибути до Вашингтона, щоб обговорити з Дональдом Трампом найчутливіші пункти нового плану врегулювання війни.

Дата публікації
Кількість переглядів
940
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie