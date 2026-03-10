"Ми готові бити скільки потрібно”: Іран різко відповів США і відмовився від переговорів

Аббас Арагчі / © Associated Press

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран не має наміру повертатися до переговорів із Вашингтоном після ударів США.

За його словами, Іран отримав “дуже гіркий досвід” контактів з американською стороною.

“Я не думаю, що розмови з американцями будуть обговорюватися. У нас є дуже гіркий досвід розмов з американцями. Вони пообіцяли нам, що не мають наміру на нас нападати. Навіть після того, як сказали, що ми досягли великого прогресу, вони все одно вирішили напасти на нас”, — заявив Арагчі.

Міністр також дав зрозуміти, що Іран не збирається згортати військову відповідь.

“Вони атакували наші ядерні об’єкти, але не змогли знищити нашу ядерну програму. Вони також атакували наші ракетні об’єкти, але не змогли зупинити ракетні обстріли. Ми добре готові продовжувати атакувати їх нашими ракетами стільки, скільки потрібно — і скільки завгодно”, — наголосив глава іранського МЗС.

Що каже Трамп

Тим часом президент США Дональд Трамп заявляє, що війна з Іраном нібито вже близька до завершення, хоча водночас говорить про намір домогтися повної перемоги.

“Я думаю, що війну практично закінчено. У них немає флоту, немає засобів зв’язку, у них немає ВПС”, — сказав Трамп.

Він також зазначив, що США, за його словами, значно випередили початкові оцінки щодо тривалості кампанії, яка, як раніше прогнозувалося, могла тривати від чотирьох до п’яти тижнів.

При цьому американський президент підкреслив, що Вашингтон не вважає кампанію завершеною доти, доки не буде досягнуто “абсолютної перемоги” над іранським режимом.

“Ми сповнені рішучості здобути абсолютну перемогу над цим терористичним режимом. І ми не поступимося, доки ворог не буде повністю і рішуче розгромлений”, — заявив Трамп.

Війна в Ірані — останні новини

Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що європейські та арабські країни можуть отримати вільний прохід через Ормузьку протоку, якщо виселять послів США та Ізраїлю.

За даними іранської державної телекомпанії IRIB, безперешкодний транзит стратегічно важливим морським шляхом може почати діяти вже від вівторка, 10 березня.

Водночас навколо Ормузької протоки, за даними західних медіа, перебувають сотні суден, а ринки уважно стежать за будь-якими сигналами щодо відновлення стабільного руху через цей коридор.

На тлі війни продовжують лихоманити й світові ринки. За даними Bloomberg, золото дешевшає через різке подорожчання нафти, яке підживлює інфляційні очікування у США та зміцнює долар.

Після зростання цін на нафту вище 100 доларів за барель інвестори почали очікувати, що Федеральна резервна система США може довше зберігати високі ставки або навіть підвищити їх. Це тисне на золото, яке не приносить відсоткового доходу.

Аналітики зазначають, що подальший розвиток війни між США, Ізраїлем та Іраном може ще сильніше вплинути як на енергетичні ринки, так і на глобальну інфляцію.

Трамп також заявив The New York Post, що має план реагування на стрибок світових цін на нафту через війну з Іраном. Президент запевнив, що готовий до будь-якого розвитку подій, проте деталей не розкрив. Одним із можливих кроків адміністрації вважають використання стратегічних нафтових резервів США.