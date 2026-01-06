"Ми готові зробити все": гучна заява Віткоффа про мир в Україні

Спецпосланець США Стів Віткофф / © Getty Images

Американська делегація на саміті «Коаліції охочих» у Парижі продемонструвала рішучу налаштованість на результат. Стів Віткофф, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа, виступив з обнадійливими новинами після багатогодинних консультацій.

Про це стало відомо з трансляції Sky News та відео з місця подій.

«Угода про процвітання»

Віткофф повідомив, що разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером вони працювали над документами протягом 10 годин і планують продовжити зустрічі з українською делегацією сьогодні ввечері.

За його словами, сторони «значною мірою закінчили з протоколами безпеки».

Крім того, він анонсував, що вони близькі до укладення того, що він назвав «угодою про процвітання» для Києва.

«Зробити все необхідне»

Віткофф озвучив головну місію США на цих перемовинах — посередництво заради миру.

«Я хочу сказати таке: ми тут, щоб бути посередниками та допомагати в мирному процесі, і ми готові зробити все необхідне, щоб досягти цього. Президент Трамп твердо, палко вірить, що це вбивство має припинитися, що різанина має припинитися», — заявив він.

Цікаво, що на відміну від Дональда Трампа, який раніше глузував з Еммануеля Макрона, Віткофф був набагато дипломатичнішим, назвавши французького лідера «неймовірною людиною». Він також подякував Макрону та його команді за «відданість миру».

Джаред Кушнер, який стояв поруч, був небагатослівним. Після промови Віткоффа він лише додав: «Нічого додати, це було сказано ідеально».

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон на полях саміту «Коаліції охочих» у Парижі заявив, що позиція США щодо забезпечення гарантій безпеки для України «змінилася за останні кілька тижнів». Він наголосив на важливості США в забезпеченні гарантій безпеки для України.